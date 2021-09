Ööpäevaga tuli juurde 747 koroonapositiivset ja suri üks nakatunu. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 66,8 protsenti. Koroonaviirusega on haiglaravil 208 inimest. Tartu Ülikooli seireuuringu põhjal, on Eesti täisealistest ligi 77 protsendil tekkinud koroonaviirusevastased antikehad. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et uuringu pealt võiks piiranguid leevendama hakata.