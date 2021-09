Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta kindlas vanusegrupis naistele ja meestele rinna-, emakakaela- või jämesoolevähi varaseks avastamiseks. Eestimaalased pole võrreldes teiste euroopa riikidega just väga varmad eeringutel käima. Miks?