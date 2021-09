Elu päästmine on elupäästja jaoks tagant järele võttes lihtsalt ligemese kiire aitamine. Keegi neist ei mõtle neil hetkil tunnustusele või elupäästemedalile. Meeles mõlgub ehk see, et kui ta appi ei läheks, jääks see aastateks südamele kripeldama. Sel nädalal tunnustati elupäästjaid. Mae Juske oli üks neist.