Eesti Energia taastuvenergiaga tegelev tütarfirma Enefit Green teatas kavatsusest viia ettevõtte vähemusosaluse Tallinna börsile. Enefit Greenil on Eestis 22 tuuleparki, eelmisel aastal teeniti näiteks tuulega 85 miljonit eurot. Valitsus on öelnud, et müüki läheb kuni 49 protsenti Enefit Greenis. Rahandusministri sõnul on plaan tuua Enefit Green börsile ka rahvaaktsiana, ehk pakkuda ka jaeinvestoritele võimalust investeerida taastuvenergiasse.