Hetkel on elektriautod rohkem üksikute fanaatikute veider eralõbu. Ometi plaanib Euroopa Komisjon keelustada uute sisepõlemismootoritega sõidukite müügi alates aastast 2035 ja 2030 peavad sisepõlemismootoriga autode heitenormid olema kaks korda tänasest väiksemad. See on paljude teadlaste hinnangul siiski võimatu. Sellele vaatamata korraldati täna Harjumaal Jüris elektriautode müüjate visioonipäev