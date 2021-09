Haridus- ja teadusministeeriumi uuringust selgub, et 600 koolimajast 250 puudub nõuetele vastav ventilatsioon ja ainus viis koroonapuhangutega võitlemiseks on akna kaudu tuulutus. Kõige kehvem seis on Põlvamaa ja Ida-Virumaa koolides.