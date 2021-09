Ööpäevaga tuli juurde 510 koroonapositiivset ja suri viis nakatunut. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 65,8 protsenti. Seda on ilmselgelt vähe, et ühiskond taasavada. Vabariigi valitsus lubas, et elanikkonna vaktsineerimisprotsent on septembri alguseks vähemalt 70%.