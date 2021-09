Kuidas teie peres on suhted lastega? Kas tuleb ette, et teismeliste pahurat tuju ja uste paukumist. Koroonaaasta on pannud nii vanemad, õpetajad kui ka lapsed tugevalt proovile. Kasvanud on ärevushäired ja ka nende noorte hulk, kes soovivad endalt elu võtta.