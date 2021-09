Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kinnitas, et kriminaaluurimise all olev abilinnapea Eha Võrk jääb ametisse. Eha Võrk selgitas, et teda kahtlustatakse valeütluste andmises, kuid tema enda kinnitusel ta lihtsalt ei mäletanud ühe keskerakondlasega peetud telefonivestluse sisu. Prokuratuur lükkab Eha Võrgu väited ümber.