Öeldakse, et ilu on vaataja silmades. Ometi on kaasajal ilus justkui see, mida peab ilusaks sotsmeedias vohav kollektiivne ilumeel. Palju ebakindlust tekitavad näiteks telefoniga tehtud fotodele lisatavad efektid. Just see tekitabki naisest kihu ilukirurgi juurde joosta. Mida on teie pere naised valmis ilu nimel tegema? Kus on teie viimane piir?