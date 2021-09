Insult ehk ajurabandus on ajuveresoonte äkiline ummistus või lõhkemine. See on hull asi. Rahvas teab, et kui kohe jaole ei saa, võib inimene jääda halvatuks. Aga võib juhtuda ka hullemat. Reporter käis külas mehel, kes elas insuldi üle. See on Eesti tipp-kokk Priit Toomits.