Jurist Illimar Pärnamägi kirjutas tänases Postimehes arvamusloo nö tantsust Tallinna lasteaia kohtade ümber ning viitab, et aeg on lasteaedade reformiks. Sest kui vaadata näiteks õigusnormi, mille alusel Eestis lasteaiakohad moodustuvad, siis selline norm on kehtinud 20 aastat. Tallinna Haridusameti teatel aga, võib varsti olla nii, et lasteaia kohti jääb Tallinnas üle.