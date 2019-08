Mart Helme Jaak Madisoni sõnakasutusest: See saksakeelne lause oli libastumine

«Ma ütleks jah, et see oli nüüd libastumine. Ta võib küll öelda, et ta tegi seda meelega ja tahtlikult, aga arvestades seda, kui allergiline on see teema Euroopas, siis niisugune viide natsi-Saksamaale oleks võinud olemata olla,» ütles Helme Kanal 2 saatele «Reporter». «Aga ma täielikult tunnustan Jaak Madisoni selle eest, et ta juhib tähelepanu immigratsiooni temaatika väga-väga suurele problemaatilisusele tänapäeva Euroopas, aga see saksakeelne lause oli libastumine,» nentis Helme.

Keskerakonna juhatuse liige Jaanus Karilaid avaldas lootust, et EKRE õpipoisi aeg hakkab lõppema ja nad on teinud oma möödalaskmistest kiired järeldused.

«Minu andmetel on EKRE saanud aru, et kui nad kukuvad täna välja valitsusest, siis nad niipea sinna enam tagasi ei saa ja jutt sellest, et nad jõuavad kohalikel valimistel esimese kolme hulka, on absurdne,» teatas Karilaid.



Kas tõesti on EKRE sõjakas retoorika pehmemaks muutumas? Mart Helme tunnistas täna Kanal 2-le antud intervjuus, et libastus ka ise laulvat revolutsiooni massihüsteeriaks nimetamisega. «Ma parandasin end kohe, ma tegin sõnakomistuse, libastusin, et see ei ole õige ega korrektne.»

Samuti silus Helme oma väljaütlemist, et Tallina Ülikooli nuumatakse hobusevaraste koolitamiseks.