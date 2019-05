Isamaa, EKRE ja Keskerakond peavad Vihula mõisas nõu, milline peaks olema Eesti riigieelarve. Kunagine riigiminister, ettevõtja Raivo Vare tervitab EKRE mõtet, et kogu riigieelarve tuleb laiali lammutada ja lõpetada jutt, et raha pole. Vare hoiatas ka, et maailm on uue majanduskriisi ootuses ning Eestis piisaks vaid ühe Skandinaavia panga turult lahkumisest, et kriis oleks kohal.