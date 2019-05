Victor Crone rääkis pärast Eurovisiooni finaali, et on pettunud. Ta ei tea, mis jäi puudu, kuid tunnistas, et tegemist oli kokkuvõttes sürrealistliku kogemusega. Victor lisas, et tahab Eurovisioonile tulevikus tagasi tulla, et vähemalt esiviisikusse jõuda.