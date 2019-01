Kas teie peres kantakse kasukaid ja karvamütse? Või leiate, et karusloomakasvatus peaks kaduma ja loomanahkade kandmine peaks jääma ajalukku? Neil kuulsatel naistel siin on piisavalt raha, et osta endale kõige uhkemaid kasukaid, kuid nad ei tee seda. Nad on loomade nimel end isegi täitsa paljaks koorinud.