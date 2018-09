Reporter: Naissaare ainus koolijüts Joosep teeb ajalugu

Kas lapsel on parem õppida koolis või kodus? Tuhanded lapsed sättisid 1. septembril selga valge pluusi ja läksid kooli, koolimajja. Naissarel elab aga üks ainus koolijüts ja selleks on 8-aastane Joosep, kelle õpetajaks ja kokatädiks on tema ema Janne. Joosep teeb saarel omajagu ajalugu, sest viimati õpiti Naissaarel aabitsast lugema Teise maailmasõja ajal. Koduõpe on aga üle Eesti üha populaarsemaks muutunud. Näiteks möödunud aastal jäi koduõppesse 500 last.