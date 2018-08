Tallinna linnal on 46 kilomeetri pikkune merepiir, sellest väikese, aga väga olulise osa moodustab lõik sadama ja vanalinna vahel. Just sinna on kerkimas kvaliteetne ja pika visiooniga ehitatav linna uus süda – Porto Franco. Täna peeti Porto Franco nurgakivipidu. Sellega tähistati esimese maja ehituse maapinnatasandile jõudmist.