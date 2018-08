Kas teie olete oma seksuaaleluga rahul? Täna tutvustati Tervise Arengu Instituudi uuringut „Eesti täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine 2017“. Sealt selgus, et hea tervis ja püsisuhe, kuhu on panustatud tagab ka hea seksuaalelu. Mureks on aga HIV, mis võtnud epideemia mõõtmed.