Eesti Vabariik 100 suvine peonädal sai avapaugu Rakvere linnuses, kus peeti Eesti esimene üldluulepidu. Rakveres said kokku eesti luule ja ka eesti punk, sest meie vabariigi luules on palju punki ja kodumaa punkmuusikud on viisistanud palju häid luuletusi. Rakvere linnusesse kogunes Eesti luulepärle nautima üle 1800 inimese.