Öeldakse, et loll pole see, kes kallist hinda küsib, vaid loll on see, kes seda nõus maksma on. Ja laias maailmas leidub neid mõlemaid piisavalt. Näiteks Siberis küsib üks mees mütsi eest kümme tuhat dollarit ja ehk leiab ta varsti ka ostja.