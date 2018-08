Suvereporteri üks selle suve eksperimente on auto-otsimismäng. Me sõidame mööda Eestit ringi. Anname otse-eetris oma vaatajatele vihjeid ja palume siis meid koos autoga üles otsida. Esimesed viiskümmend leidjat saavad auhinnaks festivalipääsme. Asi on lõbus ja huvi massiline.