Venemaa president Vladimir Putin, kes ise teatavasti omab judos musta vööd, on alati võitluskunstide austaja ning spordilembene olnud. Ehk ole ka see peamine põhjus, miks Putin on juba pikki aastaid USA märulifilmikangelase Steven Seagaliga väga hästi läbi saanud. Nüüd määrati filmistaar lausa Venemaa eriesindajaks.