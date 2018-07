Camp of Hip-Hop laagrit on Eestis korraldatud juba 16 aastat. Ettevõtmisest on välja kasvanud eraldi noortelaager ja ka rahvusvaheline tantsulaager. Viimase eesmärk on tuua Eestisse tantsumaailma tipud ja pakkuda kvaliteetset koolitust, kust igaüks leiab endale midagi.