Ansambel Curly Strings on end päris mitme looga eestlaste südamesse laulnud. Kes siis ei teaks selliseid sõnu nagu näiteks: „Saada pruuniks, teiseks juuniks“. Mis on aga Curly Stringsi jaoks kõige ekstreemsem koht, kus esineda? Kas see võib olla ehk keset karjamaad, kuulajaks vaid lehmad ja pullid?