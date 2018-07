Inglismaa jalgpallimeeskond peab maailmameistrivõistlustel leppima kolmanda koha mänguga. Siiani on Inglismaa mängud sellel turniil meeldejäävad olnud, ja mitte ainult mängud. Inglise tiimi uus treener Garreth Southgate on loonud uue moevoolu, milleks on vesti kandmine. Inglise tiimi ülikondadega varustanud poekett Mark & Spencer poekett on täiesti jahmunud, kui palju nad on viimastel nädalatel veste müünud.