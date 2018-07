Kardashianite ja Jennerite tõsielutelevisiooni perekonna noorim võsu Kylie Jenner on 21 aastaselt noorim miljardär Ameerikas. Kris ja Caitlyn Jenneri tütar on Ameerika naismiljonäridest rääkiva ajakirja Forbes erinumbri kaane peal. Kylie on oma rikkuse teeninud tõsielusaatega, aga sellest enam on tema kontole raha tiksunud temanimelise kosmeetikafirma toodete müügiga.