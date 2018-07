Sotsiaaldemokraatliku Erakonna madal toetusprotsent on tekitanud parteis sisepingeid, mistõttu soovib osa juhtkonnast kaaluda erakonna juhi väljavahetamist. Jevgeni Ossinovski tõdeb, et partei mainele selline arutelu kasu ei too, kuid erakonna ülekaalukas enamus näeb siiski paranemise märke ja toetab tema jätkamist.