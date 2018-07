Viimastel päevadel on rohkelt kõmu tekitanud Tartu kiirabtöötaja foto maanteel õnnelikult lapse ilma toonud naisest. Selgub, et tegelikult polegi tegemist niivõrd erandliku sündmusega ja ämmaemanda sõnul lisab see perele lihtsalt veidi ärevust.