Kas teie pere on mõelnud põgeneda Eesti nigela ilma eest soojale maale? Viljandi tüdruk Ive Välimets oli kõigest 21-aastane, kui võttis sõbrannadega üheotsapileti ja lendas Lõuna-Prantsusmaale õnne otsima. Ainus mõte peas, et saaks sooja. Kuidas siis meie Eesti tüdrukul seal elab? Suvereporter on Ivel külas.