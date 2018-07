Eestlastele on ikka meeldinud seenel ja marjul käia. Tänavu on aga seakasvatajad korjehooaja puhul eriti valvsad. Olgu küll, et sigade Aafrika katk ei ole viimasel ajal vikatiga farmides vehkinud, on taudioht siiski kõrge. Ainuüksi Saaremaal on sigade Aafrika katku tõttu hukatud juba tuhandeid kodusigu.