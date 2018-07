"Tunne oma kodumaad" on meie järgmise rubriigi nimi. Teeme ekskursi legendaarsesse paika. Sealt on pärit tuntud avaliku elu tegelane Herbert Ving. Mees, kes Kanal kahe saadetes on olnud üks sagedasemaid külalisi. Mees on pärit KOKAVIIDIKA külast. See küla ei ole kirjanduslik väljamõeldis! Kokaviidika küla on täiesti olemas.