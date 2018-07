Aga nüüd on aeg küps, taganeda pole kuhugi. See päev on käes ja 300 kilomeetrit maanteeratastel Rootsis nõuab uhamist! Eesti reporterid pühendavad oma ponnistuse Rootsi suurkatsumusel Svensk Klassiker Eesti Vabariik 100le. Ees ootab 300 kilomeetrit Rootsi mägist maastikku. Mis muudkui tuld!