Justiitsministeerium saatis valitsusse eelnõu, et senisest veelgi jõulisemalt survestada laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjaid. Eelnõu peamiseks eesmärgiks on avaldada tõhusate ja heidutavate meetmete loomisega ennetavat mõju, et elatist maksma kohustatud lapsevanem täidaks elatise maksmise kohustuse vabatahtlikult.