Lähenevate valimiste valguses on rahva hulgas populaarseimad need lubadused, mis inimestele rohkem raha kätte jätavad, muud teemad rahva hulgas nii ülekaalukat toetust ei leia. Seda näitab Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel juuni lõpus veebikeskkonnas läbi viidud küsitlus, mille viis läbi Turu-uuringute AS.