Superstaar Prince surmast möödub kaks aastat, kuid see ei tähenda, et ei tuleks avalikkuse ette uut Prince' kirjutatud muusikat. Prince pärijad andsid Sony Musicule õigused avaldada uuesti osa Prince loomingust. Sony paiskab kuuljateni uued Prince' albumid, mis on ilmunud aastatel 1995-2010.