Londoni kuulsas näitusemajas National Portrait Gallery on avatud Michael Jacksoni mälestusnäitus. Näitusel osaleb ligi 48 kunstnikku üle maailma, kes on oma taieste jaoks inspiratsiooni saanud Michael Jacksonilt. Näitusel on maale, fotosid, videoid, tekstiili, kollaaže ja keraamikat.