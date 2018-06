Kihnu ja Ruhnu laevaliinid on muutunud nii probleemide-rohkeks, et ilma värske infota laevade väljumise kohta pole mõtet end merereisile seadma hakatagi. Kui Ruhnu liinil sõitva asenduslaeva - osa reise - on tühistatud seoses tugeva tuulega, siis Kihnu liinil jäi asenduslaev Reet mootoririkke tõttu täna sootuks merele ulpima, pöördudes seejärel lähtesadamasse tagasi.