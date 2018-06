Sel aastal on liikluses hukkunud 39 inimest. Ainuüksi juunikuu liiklus on nõudnud 10 inimelu. Viga on suve esimesel kuul saanud 161 inimest. Kurja juur ei peitu niivõrd alkoholis, vaid hoolimatutes möödasõitudes ja tähelepanu hajumises, kui näpitakse sõidu ajal oma nutitelefoni.