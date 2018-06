Kui täna nõuavad Eestis trahve sisse kohtutäiturid, siis tulevikus võib teilt maksmata trahvi eest raha kasseerida hoopis Maksu- ja Tolliamet. See tähendaks ka sissenõudmiskulust pääsemist. Kas see tähendab, et hulk kohtutäitureid jääb töötuks?