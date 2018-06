Reporter: Kuidas Struugal matkata

Struuga on vanajõe ehk kunagise jõekääru nimetus Narva kandis. Praeguseks on suur Narva jõgi leidnud sirgema tee mereni ja vanad jõekäärude sopistused ehk struugad maha jätnud. Vesi loksub sel soisel alal seni kuni vanad jõekäärud kinni kasvavad. Matkajad on aga need paigad Struuga maastikukaitsealal Alutaguse vallas avastanud. Kaitseala kaitse-eesmärk on säilitada Narva jõe lähteala elustikku. Kaitseala pindala on 1250 hektarit. Ühel juuniöösel seikles seal ka Suvereporter.