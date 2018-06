Noortel papadel pole just kerge linnaluba saada, kui kodus on rodu pisikesi järglasi. Sel kevadel kolmandat korda isaks saanud prints William lendas lausa Jordaaniasse, et ennast natuke tuulutada. Tegelikult läks ta sinna muidugi riigfivisiidile, kus teda võõrustab kroonprints Hussein.