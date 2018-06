Vahetult enne jaanipäeva rivist välja läinud parvlaev Runö ei saa korda enne kolme nädalat See tähendab, et Ruhnule hakkab sõitma asenduslaev Amalie ja seda ainult Saaremaalt, Roomassaare sadamast. Et Amalie kiirus on Runö omast poole väiksem võtab Roomassaarest Kihnu sõit aega 5 ja pool tundi.