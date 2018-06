Seoses Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäevaga on Lauluväljaku ümbruses liiklus- ja parkimiskorralduse muudatused. Pirita teel ja Narva mnt-l on ürituse ajal lubatud sõidukiirus 30 km/h ning reguleerimata ülekäiguradadel on väljas liikluse reguleerijad.