Tõsi on see, et nädalavahetustel grillitakse tihti ka kala ja vahel isegi suitsutatakse kala. Kuidas aga kala süüa? Kuidas saada hüvast roast see kõige hõrgum maitse kätte? Selgub, et eestlased ei oska kala süüa nagu teevad seda kultuurrahvad.