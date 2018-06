Kui president Kersti Kaljulaid kolib kantseleiga ajutiselt sel sügisel Kadriorust Narva, et lähendada Ida-Virumaad muu Eestiga, siis nüüd teatas riigihalduse minister, et ka temal on plaan Tallinnast mõneks ajaks mujale kolida, et oma tööalaseid probleeme teises keskkonnas tajuda.