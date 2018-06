Šõubisnes on Ameerikale alati au ja kuulsust toonud. Nüüd on aga kaks meelelahutajatest vanahärrat nugade peale läinud. Teatriauhindade Tony'de jagamisel marssis legendaarne näitleja Robert de Niro lavale ühe peamise sõnumiga. Ta saatis president Trumpi sinna kuhu päike ka ei paista ja pälvis sellega publikult suured ovatsioonid, sest president Trump pole meelelahutajate seas just ülimäära populaarne.