Reporter: Mis suunas liigub Eesti?

Midagi otseselt lahti Eesti riigiaparaadiga ju ei ole, ent Arenguseire keskuse uurimistöö annab märku, et mitte alati ei keskendu me peamisele, vaid tegeleme teisejärguliste küsimustega. Kindla visiooni tuleviku riigist annaks vaid konkreetne küsimuseasetus ja dilemmade ülesseadmine. Näiteks kas kodanikke kaasata riigivalitsemisse või mitte, kas riik peaks rohkem või vähem inimeste ellu sekkuma, kas hea juhtimine on hajutatud või tsentraliseeritud ,või kas otsuseid tehakse kiirelt või kaalutlevalt.