Suured, sportlikud tagumikud on uus rahvusvaheline moetrend. Sotsiaalmeedias on vaat, et enamus ilunipid pühendatud ideaalse tagumiku kujundamiseks. Aastasadade jooksul on ilu ideaalid olnud pidevas muutumises. Eelmise sajandi alguses peeti tõeliselt kauniks lopsakamaid ja kurvikamaid figuure. Aastakümneid tagasi algas tõeline anoreksia-hullus. Ilus naine sai olla vaid peenike naine.