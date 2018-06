Hea toit, palju jooki ja pehme ase! See on kombinatsioon, mis võib olla küll teie elu mõte aga pikapeale hakkab see tervisele. Te hakkate punduma! Seepärast jätkamegi eneseabirubriigiga, mis võitleb teie nahaaluste pekikuubikutega. Muide, see nõanne jõuab teieni ainult ühe minutiga! Nii et terast tähelepanu!